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Опубликовано снятое на "краю света" видео

10:37
  • среда
  • 16 января 2019

На кадрах запечатлен приближающийся астероид

Космический аппарат NASA New Horizons сделал снимки, с помощью которых ученые создали анимацию его приближения к одному из астероидов пояса Койпера Ultima Thule. На видео показано семичасовое вращение объекта необычной формы, зафиксированное в Новогоднюю ночь.

Это рекордный по удаленности от Земли полет в космос. За время съемки расстояние между аппаратом и астероидом уменьшилось с 500 тысяч километров до 28 тысяч. С приближением к космическому телу изображение становилось все более четким и детальным.

В ролике было скорректировано сокращающееся расстояние, поэтому Ultima Thule представляется в одном размере, но становится более доступным для рассмотрения. Масштаб исходных кадров составляет 2,5 километра на пиксель на первом кадре и изменяется до 0,14 километра на пиксель на последнем. Поскольку период вращения астероида равен примерно 16 часам, на видео показано меньше половины его оборота, пишет официальный сайт New Horizons.

Полученные изображения помогут астрономам точнее определить трехмерную форму астероида, а также объяснить его природу и происхождение. Аппарат New Horizons продолжит передавать ученым снимки в течение следующих нескольких месяцев.

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