McDonald’s лишился товарного знака Big Mac

Ирландский Supermac's смог выиграть суд у американского гиганта

Американскую сеть ресторанов быстрого питания McDonald's лишили эксклюзивного права на товарный знак Big Mac в Евросоюзе.

В 2015 году McDonald's подал в суд на ирландскую сеть быстрого питания Supermac's из-за того, что название ресторана схоже с бургером Big Mac. В свою очередь ирландцы сообщили, что американская компания регистрирует товарные знаки, однако не использует их, а хранит для борьбы с конкурентами.

В ходе разбирательства ведомство по интеллектуальной собственности Евросоюза (EUIPO) установило, что доводы McDonald's не убедительны, а Supermac's может давать название Big Mac любым продуктам и расшириться за пределы Ирландии.

Американская компания намерена обжаловать данное решение, пишет "Интерфакс".