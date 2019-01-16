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В "кровавом суперлунии" нашли знак конца света

11:12
  • среда
  • 16 января 2019

Редкое астрономическое явление смогут увидеть жители Северо-Запада

Полное лунное затмение произойдет в ночь на 21 января. В это время можно будет наблюдать красную или иначе "кровавую" Луну. Она будет выглядеть гораздо более крупной, чем обычно. В народе это называется суперлунием. Более того, это первое полнолуние в году, его именуют Луной волка.

Сочетание трех событий привело к появлению крайне редкого явления – "кровавого волчьего суперлуния". Американский пастор Пол Бегли считает, что это событие предвещает грядущий конец света, пишет The Sun. Подтверждение этому обнаружили в верованиях древних инков, которые жили в Южной Америке в XV-XVI вв. Племена связывали любые солнечные и лунные аномалии знаками неотвратимой беды.

Однако ученые полагают, что в этом явлении нет ничего страшного и необычного. Затмения происходят регулярно, при этом цвет Луны меняется в зависимости от освещения, цитирует сообщение пресс-службы Пулковской обсерватории "Российская газета".

Во время затмения на Луну падает тень, поэтому на может показаться медной или ярко-красной. В этот раз ожидается появления именно такого цвета Луны.

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