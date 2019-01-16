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Путин поздравил актера Василия Ланового с 85-летием

11:04
  • среда
  • 16 января 2019

Глава государства отметил его вклад в сбережение памяти о героях ВОВ

Президент Владимир Путин поздравил российского актера Василия Ланового с 85-летием. Глава государства отметил его отвественную гражданскую позицию, неустанный творческий поиск и преданное служение актерскому ремеслу.

Лановой уделяет большое внимание сбережению памяти о героях ВОВ и воспитанию подрастающего поколения, подчеркнул глава государства.

Василий Лановой родился в 16 января 1934 года в Москве. С 1957 года он служит Государственному академическому театру имени Вахтангова. Актер снялся в таких фильмах как "Семнадцать мгновений весны", "Солярис", "Офицеры", "Дни Турбиных", "Петровка, 38", "Барышня-крестьянка" и других.

 

 

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Народный артист СССР Василий Лановой
Народный артист СССР Василий Лановой
Народный артист СССР Василий Лановой
Народный артист СССР Василий Лановой
Народный артист СССР Василий Лановой
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