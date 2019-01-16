Крещенские купели создадут в десяти московских парках

Места для купаний будут открыты к 18 января

В 10 парках Москвы создадут купели к празднику Крещения. Окунуться в прорубь 18 января можно будет в "Царицыно", Воронцовском парке, в "Сокольниках", "Филях", "Северном Тушине", зоне отдыха "Левобережье", парке "Митино", в "Кузьминках", а также в зоне отдыха "Борисовские пруды" и в Терлецком лесопарке на Ольховом пруду.

Купели вечером 18 января и проработают до вечера 19 января. На всех площадках будут дежурить спасатели и медики. Всех желающих угостят горячим чаем, передает сайт мэра Москвы.

Всего в столице обустроено 60 купелей. По предварительным подсчетам, в крещенских купаниях примут участие свыше 180 тысяч человек.