Британский парламент забил гвоздь в гроб Brexit

Страна находится на грани острейшего политического кризиса

Крупнейшее поражение главы правительства в истории британского парламентаризма. Сделка о выходе Соединенного Королевства из ЕС с треском провалилась в Палате Общин. Теперь правительству грозит вотум недоверия.

До позднего вечера сотни британцев скандировали и пели песни на площади перед зданием парламента. Противники выхода из ЕС к этому знаменательному дню подготовились основательно. Здесь и флаги Королевства, и Евросоюза на одном флагштоке, и символичные головные уборы, и плакаты. На большом экране тем временем показывали дебаты, проходившие в Палате Общин. Итоги решающего голосования, которые поставили крест на плане Терезы Мэй по выходу из большой европейской семьи, встретили громогласно, передает "ТВ Центр".

"За" - 202, "против" – 432", - объявил спикер Палаты Общин парламента Великобритании Джон Беркоу.

"Это еще один гвоздь в гроб Brexit. Мы не покинем Евросоюз. Вот чем обернется план "Б", - заверил противник выхода Великобритании из Евросоюза Стив Брэй.

"Я рада, что парламент не одобрил сделку. Но это только первый шаг. Теперь нам нужен новый референдум. В прошлый раз, в 2016 году, людей обманули. Мы не знали, за что голосуем. Пора дать нам еще один шанс выразить свою волю", - заявила участница акции Викки.

На референдуме в 2016 году по вопросу выхода из ЕС британское общество раскололось пополам, однако сторонников Brexit оказалось все же чуть больше. С тех пор не утихают споры, чем грозит королевству развод с континентальной Европой. Эксперты пугают инфляцией и ростом безработицы. В свою очередь, оппозиция недовольна тем, что премьер-министр обязалась выплатить Евросоюзу 39 миллиардов евро отступных. Теперь этот план действий, зафиксированный на 600-страничном документе, похоронен. Провал премьер-министра уже назвали крупнейшим поражением правительства за последние 95 лет.

Теперь лидер лейбористов Джереми Корбин намерен отправить в отставку и саму Мэй, и все правительство. "Мистер спикер, сообщаю вам, что я запустил процедуру вотума недоверия правительству и рад, что дискуссия состоится уже завтра. То есть уже завтра Палата сможет высказать свое мнение по поводу вопиющей некомпетентности кабинета министров и объявить ему вотум недоверия", - сообщил он.

Голосование о недоверии правительству намечено на среду. Впрочем, несмотря на колоссальное давление оппозиции, прессы и общественности, сама Тереза Мэй не намерена подавать в отставку и хочет довести процесс Brexit до логического финала. Дальнейший план действий кабинет министров намерен озвучить до 21 января.

"Правительство услышало то, что сказал парламент, но я прошу членов Палаты Общин прислушаться к британскому народу, который хочет, чтобы этот вопрос был урегулирован", - прокомментировала поражение премьер-министр Великобритании Тереза Мэй.

На континенте решение Палаты Общин восприняли критически. Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер дал понять, в ЕС параллельно готовят свой план действий для "жесткого" Brexit, то есть неконтролируемого выхода Британии из ЕС. Высказался по поводу дальнейших перспектив и президент Франции.

"Я думаю, события будут развиваться следующим образом. Brexit состоится без какой-либо сделки, и это всех пугает. Проиграют от такого сценария, в первую очередь, сами британцы. Им придется выстраивать новые отношения с ЕС без какого-либо переходного периода", - сказал Эммануэль Макрон.

29 марта - день официального разрыва Британии с Евросоюзом – все ближе. К негативному сценарию готовятся стражи порядки. Усиленное патрулирование будет, прежде всего, на улицах и в супермаркетах. Сейчас треть всех продуктов завозится на острова из Европы, а значит вскоре они будут облагаться дополнительными таможенными сборами. Не дожидаясь резкого повышения цен, граждане могут ринуться в магазины и сметать товары с полок. Поддерживать общественный порядок в такой ситуации будет весьма непросто.

Егор Киселёв, "ТВ Центр".