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Лавров удивился шумихе вокруг Союзного государства

13:12
  • среда
  • 16 января 2019

Россия готова к открытому диалогу со всеми странами, указал министр

В среду глава Министерства иностранных дел Сергей Лавров по традиции проводит большую пресс-конференцию. Встреча с представителями российских и зарубежных СМИ посвящена итогам 2018 года и актуальным вопросам внешней политики нашей страны. Главные темы - отношения Москвы с Киевом, Вашингтоном и Брюсселем, сирийское урегулирование, ситуация на Ближнем Востоке и Корейском полуострове, а также вопрос подписания мирного договора с Японией.

Сергей Лавров уже успел ответить на множество вопросов, прокомментировав большинство ключевых международных тем, передает "ТВ Центр". Начиная с Украины и Сирии и заканчивая отношениями с США и российско-японскими переговорами по заключению мирного договора. Их первый раунд стартовал в понедельник. А уже 22 января лидеры России и Японии на встрече в Москве обсудят первые итоги этих консультаций. Подвести их в среду, а также рассказать о существующих проблемах попросили и Сергея Лаврова.

"Япония присоединилась если не ко всем, то к целому ряду санкций, которые были введены в отношении нашей страны. Едва ли это вписывается в понимание формирования качественно нового уровня отношений. Нам еще очень далеко не то что до партнерства в международных делах, но далеко даже до понимания необходимости искать конструктивные подходы, которые сближают позиции, а не носят характер осуждения того или иного участника нашего двустороннего общения", - заявил министр.

Про Японию, Курилы и российскую позицию на этот счет у Лаврова в ходе пресс-конференции спрашивали не раз. Но, пожалуй, еще активнее журналистов интересовала тема российско-американских отношений. Расследование против Трампа. Русский след. Судьба Марии Бутиной. Ну, и конечно же, выход США из Договора о ракетах средней и меньшей дальности. Буквально накануне прошли российско-американские консультации на этот счет, итоги которых в Вашингтоне назвали разочаровывающими.  Видимо,потому что Россия отказалась выполнять ультимативные требования США, назвав их  "дикими". На этот счет высказался и глава российского МИД.

"Логика всех американских подходов, которые прозвучали, заключалась только в одном: вы нарушаете договор, а мы его не нарушаем, поэтому вы, Россия, обязаны сделать то, что мы от вас требуем, а мы ничего делать не должны. Конечно, на такой позиции далеко не уедешь. Ясно, что это проявление курса на слом всех договоренностей в сфере стратегической стабильности. Вслед за Договором о противоракетной обороне Договор о ракетах средней и меньшей дальности является очередной жертвой", - сообщил Лавров.

Спрашивали Лаврова также про Сирию, Украину и Белоруссию. Речь, в частности, зашла о тех противоречиях, которые возникли между Москвой и Минском. Лавров назвал шумиху вокруг этой проблемы чересчур раздутой. В целом же, заявил министр, Россия готова к открытому диалогу со всеми странами на основе равноправия и учетах взаимных интересов.

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