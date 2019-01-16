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На Украине переполошились из-за странных надписей на храмах

13:04
  • среда
  • 16 января 2019

Давление на каноническую православную церковь Украины продолжается

Гонения на каноническую православную церковь усиливаются с каждым днём. Выяснилось, что раскольники при поддержке украинских властей намерены прибрать к рукам один из старейших монастырей - Киево-Печерскую лавру. Участились откровенные акты агрессии. В городе Сумы неизвестные осквернили ограду Спасо-Преображенского кафедрального собора.

Украина. Сумы. Объектом нападения злоумышленников на этот раз стал кафедральный Спасо-Преображенский собор. Под покровом ночи на ограде появилась надпись, которую священники и прихожане расценивают как провокацию и очередную попытку давления на каноническую церковь (см. видео, надпись гласит: "УПЦ МП = ФСБ").

"Ограждение собора является памятником архитектуры, который должен охраняться законом. Но это не остановило злоумышленников, которые разжигают вражду на религиозной почве, распространяя необоснованные обвинения. В очередной раз православные сумчане "предназначены" объектом агрессии", - говорится в сообщении на портале "Православная Сумщина".

Впрочем, неудивительно, ведь накануне в Луцке на митинге по случаю представления томоса президент Порошенко четко дал понять, что отныне бояться нечего только раскольникам, передает "ТВ Центр". "Я гарантирую защиту каждому приходу, который примет решение присоединиться к новой церкви", - заявил он.

Давление на каноническую православную церковь Украины со стороны властей началось еще до получения так называемой автокефалии. В конце минувшего года Министерство культуры инициировало проверки Почаевской и Киево-Печерской лавр - впервые за 30 лет. Затем священников по всей стране начали массово вызывать на допросы в СБУ. Теперь к вмешательству в церковные дела подключилась Верховная Рада.

"Абсолютно ясно, что идет наступление на украинскую каноническую церковь. Законы, которые предлагается принять парламенту о переименовании церкви и о переходе храмов, что может произойти на этой неделе - это прямое вмешательство законодательной власти в церковные дела, это прямое нарушение Конституции, это путь к религиозному конфликту. И особенно циничным выглядит то, что действующий президент использует дела церкви в своей предвыборной программе", - сказал нардеп Юрий Бойко.

Многие на Украине уже обратили внимание: Порошенко вообще не говорит ни об экономике, ни о разрешении кризиса в Донбассе, а, разъезжая с константинопольским свитком по стране, практически стал проповедником. Больше, судя по всему, сказать нечего. Зато говорят другие. Вице-спикер Ирина Геращенко снова подняла тему антироссийских санкций в новой интерпретации.

"Мы будем снова и снова обращаться к Соединенным Штатам, К Европейскому Союзу с требованием ввести отдельный Азовский пакет санкций против страны, которая сегодня пытается устроить полномасштабную войну в акватории Азовского моря", - заявила первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко.

О какой войне говорит Геращенко, неясно. Ведь это украинские катера нарушили границу России. Это киевские власти постоянно заявляют о намерении повторить прорыв. И это украинские ВМС на днях пополнились целым новым катером-перехватчиком, о чем пафосно раструбили все местные телеканалы. Но Геращенко идет дальше. Как представитель Украины в гуманитарной подгруппе трехсторонней контактной группы в Минске она сообщила, что Киев будет требовать от ОБСЕ открытия в Керчи мониторингового пункта организации. Однако в европейской внешнеполитической службе заявили: мандат Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Азовское море не распространяется.

Алексей Платонов. "ТВ Центр".

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