Странное признание Пескова: Я человек, который официально "несет пургу"

Пресс-секретарь президента России не отрицает своих ошибок

Дмитрий Песков вспомнил высказывание Владимира Путина, произнесенное в эфире американского канала NBC в марте 2018 года. Тогда президент сообщил, что его пресс-секретарь "несет иногда такую пургу".

"Давайте не забывать, что я человек, который официально "несет пургу". Чтобы застраховать себя от проколов, у пресс-секретаря есть только один выход: молчать. Но зачем тогда нужен пресс-секретарь? ", - приводит слова Пескова издание "Аргументы и факты".

Несмотря на критику, пресс-секретарь рад, что столько времени работал в подчинении Путина. "Я счастлив, что проработал все эти годы с таким человеком, как Владимир Владимирович. Можно говорить что угодно, но он уже оставил след и в истории нашей страны, и в истории человечества, в этом я глубоко убежден", - сказал Песков.

По его словам, он видел, как создается история. Песков назвал это "уникальным шансом, который выдается единственный раз в жизни". Более того, он не может представить, чем будет заниматься после своего ухода.