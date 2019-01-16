ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Киев бьется в истерике из-за объединения России и Белоруссии

11:44
  • среда
  • 16 января 2019

Украина боится получить дополнительные 1084 километра вражеской границы

Украинские националисты требуют от Киева разорвать контракты с белорусскими компаниями, поскольку существует угроза объединения Белоруссии и России. Рабочие из соседней республики ремонтируют на Украине трассу "Киев-Одесса".

Оплачивая работу белорусских компаний, Киев автоматически перечисляет деньги Москве, считает глава украинской националистической партии "Свобода" Олег Тягнибок. В связи с этим нужно сворачивать все проекты и готовиться к войне, пока у Украины не появились лишние 1084 километров границы с врагом.

Тягнибок напоминает, что к строительству объектов внутри страны можно привлекать национальные или международные компании, которые не дружат с Россией, передает "Политнавигатор".

Читайте также:
Главное сегодня
Олег Тягнибок
Олег Тягнибок
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.