Украина боится получить дополнительные 1084 километра вражеской границы

Украинские националисты требуют от Киева разорвать контракты с белорусскими компаниями, поскольку существует угроза объединения Белоруссии и России. Рабочие из соседней республики ремонтируют на Украине трассу "Киев-Одесса".

Оплачивая работу белорусских компаний, Киев автоматически перечисляет деньги Москве, считает глава украинской националистической партии "Свобода" Олег Тягнибок. В связи с этим нужно сворачивать все проекты и готовиться к войне, пока у Украины не появились лишние 1084 километров границы с врагом.

Тягнибок напоминает, что к строительству объектов внутри страны можно привлекать национальные или международные компании, которые не дружат с Россией, передает "Политнавигатор".