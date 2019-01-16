Порошенко устроил шоу в церкви (видео)

Президент призвал прихожан покаяться и причаститься

Президент Украины Петр Порошенко опубликовал на своей странице в Facebook эмоциональное выступление в церкви. На записи видно, как президент активно жестикулирует, обращает руки к небу и выкатывает глаза.

В пламенной речи Порошенко сообщил о "некоторых людях", которые недовольны тем, что Украина имеет томос и утверждают, что в нем отсутствует автокефалия. "Кому-то не нравятся наши благодарственные молитвы, когда мы благодарим Бога за томос. Московские инструкции точно до добра не доведут!", - заявил Порошенко.

Он дал таким людям несколько советов: "Сходите к Православной Церкви Украины. Покайтесь. Сходите на исповедь. Причаститесь. Оно точно отпустит", - сказал президент. Прихожане поддержали рекомендации аплодисментами.

15 декабря 2018 года в Киеве прошел "объединительный собор", на котором объявили о создании новой "Православной церкви Украины". 6 января патриарх Константинопольский Варфоломей подписал томос об автокефалии.