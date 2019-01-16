Рианна судится с отцом из-за его фамилии

Певица обвинила его в недобросовестности

Американская певица Рианна подала в суд на своего отца из-за незаконного использования имени бренда, повторяющего фамилию ее отца. По ее мнению, Рональд Фенти незаконно использует название ее бренда одежды и косметики Fenty в корыстных целях. В 2017 году он открыл собственную компанию по развитию талантов Fenty Entertainment.

Рианна считает, что отец использует ее популярность и хорошую репутацию марки Fenty, чтобы добиться успеха в своем бизнесе. Певица требует запретить ему использовать наименование, и просит возместить причиненный ущерб, пишет Газета.ru.

Кроме того, Рианна заявила, что Рональд и его деловой партнер рекламировали себя в качестве представителей певицы и даже организовали 15 несогласованных с ней концертов в странах Латинской Америки. Тем самым правонарушители пытались заработать около 15 миллионов долларов.

Отец проигнорировал все письма певицы о запрете использования наименования бренда. Вместо этого он безуспешно пробовал зарегистрировать Fenty, чтобы использовать имя в курортном бизнесе. От каких-либо комментариев Рональд отказался.