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Спецслужбы предотвратили убийство Путина

12:44
  • среда
  • 16 января 2019

В Сербии задержан 21-летний сторонник ИГ

Сербские силовики задержали в городе Нови-Пазар боевика, который, предположительно, готовил покушение на президента России Владимира Путина во время его визита в Белград, запланированного на 17 января.

Речь идет о 21-летнем Армине Алибашиче. Во время обысков у него нашли оружие, взрывчатку и атрибутику запрещенной в России организации "Исламское государство", об этом пишет НСН. Террорист объяснил свои намерения тем, что Россия ведет войну против ИГ.

На данный момент Алибашич находится под стражей, следователи проверяют, действовал ли молодой человек в одиночку или у него были сообщники.

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