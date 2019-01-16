Чудовищно исхудавший Джигарханян лежит в больнице

Армен Джигарханян на протяжении долгого времени не появляется в театре и на публике. В театре, где работал актер, утверждают, что он находится в больнице.

"Мы не знаем, где армяне прячут Армена Джигарханяна, мы его давно потеряли из вида. На работе он давно не появлялся. Скорее всего, конечно, жив. В противном случае были бы известия из Департамента культуры. В силу объективных причин – артисту 83 года – здоров он быть не может, поэтому, вероятно, лежит в больнице", - цитирует слова сотрудника театра портал "ДНИ.РУ".