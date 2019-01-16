ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Появилось видео с места взрыва на заводе под Петербургом

13:17
  • среда
  • 16 января 2019

Четыре человека пострадали из-за взрыва и пожара в городе Кингисепп

На химическом заводе в городе Кингисепп Ленинградской области в среду утром прогремел взрыв. По предварительным данным, пострадали четыре человека.

Как сообщают информагентства, в одном из цехов предприятия "Полипласт" воспламенилась бочка с горюче-смазочными материалами. После взрыва начался пожар. На большом расстоянии от завода видны клубы густого дыма.

Огонь успел охватить 50 квадратных метров, после чего был локализован. Пожарные расчёты продолжают тушение. На место ЧП прибыли медики.

Главное сегодня
Спасательные подразделения МЧС на месте взрыва
Спасательные подразделения МЧС на месте взрыва
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.