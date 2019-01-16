Появилось видео с места взрыва на заводе под Петербургом

Четыре человека пострадали из-за взрыва и пожара в городе Кингисепп

На химическом заводе в городе Кингисепп Ленинградской области в среду утром прогремел взрыв. По предварительным данным, пострадали четыре человека.

Как сообщают информагентства, в одном из цехов предприятия "Полипласт" воспламенилась бочка с горюче-смазочными материалами. После взрыва начался пожар. На большом расстоянии от завода видны клубы густого дыма.

Огонь успел охватить 50 квадратных метров, после чего был локализован. Пожарные расчёты продолжают тушение. На место ЧП прибыли медики.