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Отец выкрутил уши сыну на приеме у психолога

13:08
  • среда
  • 16 января 2019

Заявление в полицию написала мать ребенка

В Москве полиция выясняет обстоятельства инцидента, который произошел во время сеанса у семейного психолога.

Пара с 12-летний сыном проходила терапию у специалиста, в какой-то момент мужчина ударил мальчика по голове, а затем начал выкручивать уши. Из-за полученных травм мальчику пришлось обратиться в детскую поликлинику. Врачи диагностировали у него ушибы головы.

В правоохранительные органы обратилась мать мальчика, который попросила привлечь мужа к ответственности, пишет агентство "Москва". 

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