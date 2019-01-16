Отец выкрутил уши сыну на приеме у психолога

Заявление в полицию написала мать ребенка

В Москве полиция выясняет обстоятельства инцидента, который произошел во время сеанса у семейного психолога.

Пара с 12-летний сыном проходила терапию у специалиста, в какой-то момент мужчина ударил мальчика по голове, а затем начал выкручивать уши. Из-за полученных травм мальчику пришлось обратиться в детскую поликлинику. Врачи диагностировали у него ушибы головы.

В правоохранительные органы обратилась мать мальчика, который попросила привлечь мужа к ответственности, пишет агентство "Москва".