Греф назвал единственный способ борьбы со взяточничеством

Глава Сбербанка не видит иного способа, кроме цифровизации

Коррупция в России исчезнет только тогда, когда вся процессная деятельность будет оцифрована. Такое мнение высказал глава Сбербанка Герман Греф во время выступления на Гайдаровском форуме.

Благодаря цифровизации можно обеспечить прозрачность принимаемых чиновниками решений, пишет РИА Новости. К этой информации должен иметь доступ рынок.

Кроме того, Греф негативно высказался в отношении экспертных советов в разных отраслях экономики. По его мнению, они приводят к построению закрытой системы, в которую "никого не будут пускать".