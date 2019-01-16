До сих пор на коне: лучшие роли 85-летнего Ланового

Главному герою-любовнику советских экранов исполнилось 85 лет

Звезда российского театра и кино Василий Лановой отмечает юбилей. Ему исполнилось 85 лет. Артиста поздравил Владимир Путин. Президент назвал работы именинника подлинным эталоном актёрского мастерства. Свой день рождения Василий Лановой отметит на родной сцене театра Вахтангова в спектакле "Посвящение Еве", в котором играет уже двадцать лет.

Ни бала, ни торжественного приема Василий Лановой устраивать не будет. Свой юбилей отметит на сцене, в родном Театре Вахтангова, где его последние 65 лет не просто любят - носят на руках, сообщает "ТВ Центр".

О Лановом говорят коротко: он всегда на коне. С семи лет мечтал о роли Павки Корчагина. И сыграл. Несмотря на конкуренцию и строжайший запрет ректората, в 50-х студентов Щуки за сьемки выгоняли моментально. Юный Лановой решил схитрить, никому ничего не рассказывать, но правду скрыть не удалось.

"Лечу обратно, читаю газету "Правда" и вижу мой портрет. И написано: в роли Павки Корчагина - Василий Лановой. Это был расстрел. Это было убийство", - вспоминает Лановой. Спас всё тот же ректорат. Ланового попросту перевели на курс ниже. Он в долгу не остался. Начал раскрывать все грани своего таланта.

Титул главного героя-любовника советского экрана Василий Лановой не любит. Но ничего не поделаешь. Грей, Вронский, Командор и еще десятки ярких ролей. Вопрос - как он передвигался по улицам? С такой статью, голосом, с такими глазами.

Генералы, партийные боссы, императоры, цари. Большие, часто - главные роли. Но своей лучшей работой в кино Лановой считает крошечный эпизод на Одесском пляже. Режиссёр "Полосатого рейса" клятвенно обещал ему всенародную славу. Не обманул.

"Король пляжа он назывался, король пляжа. Я всегда говорю, что это моя лучшая роль. "Полосатый рейс". Почему? Потому что там некогда было ошибиться", - рассказал Лановой.

Среди 80 фильмов, в которых сыграл Василий Лановой, есть один особо важный. И для него лично, и для страны. Благодаря "Офицерам" многие посвятили свою жизнь защите Отечества. А сам Лановой отдал дань памяти и своему детству в оккупации, и искалеченным войной родителям. Он продолжает это делать каждый год, идя во главе "Бессмертного полка" и исполняя одну единственную песню - из тех самых "Офицеров".

У Василия Ланового очень много наград и званий. Его даже увековечили при жизни - поставили у Министерства обороны памятник героям фильма "Офицеры". Но сам актёр так и не забронзовел.

"Наша профессия такая, что всё видно на лице. Мгновенно камера это всё цепляет. И как бы ты не скрывал свою бронзу внутри, на которую ты имеешь право, всё равно это вылезет через глаза. Надо оставаться просто живым", - уверен Лановой.

И он остается. Съемки, спектакли, кинофестивали. Самый любимый - артековский, "Алые паруса". А кто еще мог стать его президентом, если не вечный Грей? Человек, который всю жизнь делает чудеса своими руками.

Ольга Стрельцова, Евгений Назарюк, "ТВ Центр".