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Собянин предложил выбрать точки роста среди городов для инвестиций

15:14
  • среда
  • 16 января 2019

Прорыва не будет, если деньги "размазать" по стране, уверен мэр Москвы

Мэр Москвы Сергей Собянин принял участие в 10-м Гайдаровском форуме, который в эти дни проходит в столице. Дискуссия была посвящена национальным проектам.

Они оказывают большую помощь развитию регионов. Суммы могут доходить до 500 миллиардов рублей ежегодно. Эти деньги идут на образование, здравоохранение, благоустройство, строительство дорог и не только. Кроме того, Сергей Собянин отметил, что важно сконцентрировать денежные ресурсы там, где можно получить ощутимый прорыв. Такими точками роста должны стать крупные города, такие как, например, Москва, сообщает "ТВ Центр".

"Должно быть видимое, результат. Один из видимых результатов - это комфорт и удобство проживания в наших городах. Впервые появился и такой проект, связанный с комфортной средой. Это очень важно. Это создает другую атмосферу, другой настрой, другое отношение к тому месту, где ты живешь. Это, мне кажется, еще более важно, чем рассказывать о том, какие мы проекты нарисовали: 20 таких, и 40 таких, и 80 таких. Реальный результат в реальных сферах", - заявил Сергей Собянин.

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