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Фестиваль "Путешествие в Рождество" побил рекорд

15:33
  • среда
  • 16 января 2019

Москвичи и гости столицы оценили новогоднее убранство города

Фестиваль "Путешествие в Рождество", который шёл в Москве месяц, посетили почти 19 миллионов человек. Настоящий рекорд! Это на 10% больше, чем в прошлом году.

Многие приехали в российскую столицу со всего мира, просто чтобы увидеть, как в Москве умеют отмечать зимние праздники, отмечает "ТВ Центр". Гости и москвичи оценили новогоднее убранство города, а ещё угощения, которые подготовили повара. Площадок на этот раз было около 80 в каждом районе, причём некоторые открылись впервые.

"Те площадки, которые в центре, они иногда уступали по популярности, по посещаемости тем площадкам, которые у нас в округах. Более двух миллионов человек у нас посетили эти площадки, а всего , если говорить об окружных площадках, то количество посетителей было свыше пяти миллионов", - сообщил руководитель департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк.

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Фестиваль "Путешествие в Рождество"
Фестиваль "Путешествие в Рождество"
Фестиваль "Путешествие в Рождество"
Фестиваль "Путешествие в Рождество"
Фестиваль "Путешествие в Рождество"
Фестиваль "Путешествие в Рождество"
Фестиваль "Путешествие в Рождество"
Фестиваль "Путешествие в Рождество"
Фестиваль "Путешествие в Рождество"
Фестиваль "Путешествие в Рождество"
Фестиваль "Путешествие в Рождество"
Фестиваль "Путешествие в Рождество"
Фестиваль "Путешествие в Рождество"
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