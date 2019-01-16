Подари жизнь: на лечение Саши Кувшинчикова собрали более 2 млн рублей

Поскольку денег удалось собрать больше, чем требовалось, фонд "Подари жизнь" сможет оказать помощь другим детям

Более двух миллионов рублей удалось собрать всего за один день на лечение восьмилетнего Саши Кувшинчикова. Накануне "ТВ Центр" рассказал, что ему срочно нужна помощь.

Мальчик страдает первичным иммунодефицитом. Ребёнку нужна трансплантация костного мозга. Донора уже нашли, но за сам поиск и активацию нужно заплатить один миллион восемьсот тысяч рублей. Такой суммы у родителей Саши не было. Поскольку денег сейчас удалось собрать больше, чем требовалось, фонд "Подари жизнь" сможет оказать помощь и другим детям.