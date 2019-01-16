ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В квартиры москвичей пришли с проверкой газового оборудования

15:04
  • среда
  • 16 января 2019

Внеплановое обследование пройдет во всех жилых домах, оборудованных газовыми плитами

В Москве со среды началась внеплановая проверка газового хозяйства во всех жилых домах после трагедий в Магнитогорске и Шахтах. Для проведения обследования в каждом округе столицы создана специальная комиссия, в состав которой вошли представители префектур и управ районов, управляющих компаний, а также "Мосгаза" и МЧС.

Кроме того, Мосжилинспекция проведет проверки управляющих компаний на наличие заключенных договоров по обслуживанию внутридомового и внутриквартирного газового оборудования. При обнаружении замечаний или нарушений в домах сразу будет приостановлена работа газовой системы, передает "ТВ Центр". Проверку поручено провести за неделю. По результатам будут подготовлены предложения по усилению мер безопасности газового хозяйства Москвы.

"Меняйте плиты, подключайте плиты, вызывайте специализируемую организацию, они вам это сделают, работы выполнят, обязательно сделают отметку в паспорте, что является гарантией выполнения работ. Самое главное, в угоду красоте, пожалуйста, не заклеивайте вентиляционные решетки, потому что небольшая утечка газа, она уйдет в вентиляцию", - посоветовала начальник управления внутродомового газового оборудования "Мосгаз" Татьяна Киселева.

Читайте также:
Главное сегодня
Проверка газового оборудования в жилых домах
Проверка газового оборудования в жилых домах
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.