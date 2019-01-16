В квартиры москвичей пришли с проверкой газового оборудования

Внеплановое обследование пройдет во всех жилых домах, оборудованных газовыми плитами

В Москве со среды началась внеплановая проверка газового хозяйства во всех жилых домах после трагедий в Магнитогорске и Шахтах. Для проведения обследования в каждом округе столицы создана специальная комиссия, в состав которой вошли представители префектур и управ районов, управляющих компаний, а также "Мосгаза" и МЧС.

Кроме того, Мосжилинспекция проведет проверки управляющих компаний на наличие заключенных договоров по обслуживанию внутридомового и внутриквартирного газового оборудования. При обнаружении замечаний или нарушений в домах сразу будет приостановлена работа газовой системы, передает "ТВ Центр". Проверку поручено провести за неделю. По результатам будут подготовлены предложения по усилению мер безопасности газового хозяйства Москвы.

"Меняйте плиты, подключайте плиты, вызывайте специализируемую организацию, они вам это сделают, работы выполнят, обязательно сделают отметку в паспорте, что является гарантией выполнения работ. Самое главное, в угоду красоте, пожалуйста, не заклеивайте вентиляционные решетки, потому что небольшая утечка газа, она уйдет в вентиляцию", - посоветовала начальник управления внутродомового газового оборудования "Мосгаз" Татьяна Киселева.