Скандалившей на российском ТВ украинке предрекли смерть

Елена Бойко застряла в нейтральной зоне между Россией и Украиной

Украинская журналистка Елена Бойко, которую депортировали из России, застряла в нейтральной зоне между странами. Об этом рассказал главный редактор PolitRussia Руслан Осташко.

"Елену не пускают в пункт пропуска, отказываются принимать заявление о предоставлении политического убежища, руками выталкивают в нейтральную зону. Это какой-то беспредел уже!", - написал он.

Инцидент с Бойко прокомментировал ТВЦ.RU член экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Госдуме России Вадим Манукян. Он напомнил об убийстве Украине публициста Олеся Бузины и предположил, что Бойко может ожидать та же судьба.

"Мало того, что ее там ждет суд по делу о государственной измене, так еще и нацисты уже потирают руки, ожидая ее в Харькове для того, чтобы с нею расправиться. Найдите еще одного гражданина Украины, который был бы сейчас настолько открытым противником режима Порошенко и обличал его преступные действия по отношению к гражданам этой страны? Она неоднократно била в лицо тем, кто сравнивал СССР с фашистской Германией, а мы из-за формализма ее выдворяем", - сообщил Манукян.

Вместо того, чтобы сразу выдворять женщину из страны, нужно было помочь ей оформить необходимые документы, считает эксперт.

"Получается, что президент России говорит о том, что таким людям как Елена Бойко нужно в упрощенном режиме выдавать гражданство России, подписывает соответствующий закон, но его никто не услышал. Это позор. Если вы мне позволите такое сравнение, то это похоже на выдачу во времена Великой Отечественной войны Гитлеру из СССР его самого ярого противника", - подытожил Манукян.

Елена Бойко получила известность благодаря участию в телевизионных шоу на российском телевидении. Журналистка часто скандалит в эфире, а в ходе одной из передач даже затеяла драку.

В декабре минувшего года Преображенский суд Москвы постановил выдворить из страны Бойко за нарушение правил пребывания в государстве – женщина незаконно проживала в России с середины 2016 года. Свою вину в нарушении миграционного законодательства Бойко признала, но просила не выдворять ее на Украину. По словам журналистки, на родине в отношении нее расследуется два уголовных дела.