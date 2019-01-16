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В подмосковной Истре раскопали ровесника египетских пирамид

15:42
  • среда
  • 16 января 2019

Уникальному памятнику около 4,5 тысячи лет

В районе подмосковной Истры обнаружен древний некрополь, который является ровесником египетских пирамид. Возраст этого захоронения 4,5 тысячи лет. Оно относится к так называемой фатьяновской культуре. Её носителями были первые скотоводы и земледельцы на Русской равнине. У учёных нет единого мнения о том, откуда  пришли эти переселенцы.

Раскопки только начались. Среди находок уже есть боевые и ритуальные топоры, наконечники дротиков и погребальные сосуды, передает "ТВ Центр".

"Все думают, что археология есть только в Египте. Но мы все знаем, специалисты знают, что большое количество археологических памятников есть и на территории России, и на территории Подмосковья, у нас есть и памятники Палеолита, и вот такие уникальные памятники Эпохи Бронзы", - заявила замдиректора Института археологии РАН по науке Ася Энговатова.

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Пресс-конференция, посвященная археологическим находкам фатьяновской культуры в Истринском районе Подмосковья
Пресс-конференция, посвященная археологическим находкам фатьяновской культуры в Истринском районе Подмосковья
Пресс-конференция, посвященная археологическим находкам фатьяновской культуры в Истринском районе Подмосковья
Пресс-конференция, посвященная археологическим находкам фатьяновской культуры в Истринском районе Подмосковья
Пресс-конференция, посвященная археологическим находкам фатьяновской культуры в Истринском районе Подмосковья
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