В подмосковной Истре раскопали ровесника египетских пирамид

Уникальному памятнику около 4,5 тысячи лет

В районе подмосковной Истры обнаружен древний некрополь, который является ровесником египетских пирамид. Возраст этого захоронения 4,5 тысячи лет. Оно относится к так называемой фатьяновской культуре. Её носителями были первые скотоводы и земледельцы на Русской равнине. У учёных нет единого мнения о том, откуда пришли эти переселенцы.

Раскопки только начались. Среди находок уже есть боевые и ритуальные топоры, наконечники дротиков и погребальные сосуды, передает "ТВ Центр".

"Все думают, что археология есть только в Египте. Но мы все знаем, специалисты знают, что большое количество археологических памятников есть и на территории России, и на территории Подмосковья, у нас есть и памятники Палеолита, и вот такие уникальные памятники Эпохи Бронзы", - заявила замдиректора Института археологии РАН по науке Ася Энговатова.