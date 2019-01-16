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У Пугачевой оправдались за билеты на концерт по 375 тысяч

14:38
  • среда
  • 16 января 2019

На концерте в Кремлевском дворце ожидается аншлаг

Перекупщики задрали цены на билеты на юбилейный концерт Аллы Пугачевой. "Пропуск" на мероприятие можно купить за 375 тысяч рублей, при том что реальная стоимость билета в первый ряд составляет всего 100 тысяч рублей.

Концертный директор примадонны Елена Чупракова обратилась к ее поклонникам с просьбой не вестись на спекуляции перекупщиков.

"Действительно, на концерте ожидается аншлаг, раскуплены все билеты. Но поклонникам Аллы Борисовны не о чем волноваться, слухи о ее самочувствии — это только слухи", - сообщила она в беседе с URA.RU.

Ранее в СМИ появилась информация, что якобы при подготовке телепередачи у Пугачевой случился приступ удушья. Супруг примадонны Максим Галкин опроверг слухи о плохом самочувствии артистки и сообщил, что подготовка к концерту не прерывалась.

"У нее все прекрасно. Она посидела и ушла не потому, что плохо ей было. А потому, что нужно было ехать", - объяснил Галкин.

Первый после долгого перерыва сольный концерт Аллы Борисовны пройдет 17 апреля в Кремлевском дворце в Москве. "В жизни раз бывает 70 лет. Дай, Боже, сил мне на этот вечер", - прокомментировала предстоящее выступление Пугачева.

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