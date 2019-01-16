Собянин назвал приоритет Москвы

Каждый вложенный в развитие инфраструктуры рубль приносит столице три рубля инвестиций

Развитие здравоохранения, образования и перспективы финансового сектора. Это лишь некоторые темы, которые обсуждают в среду на 10-м Гайдаровском форуме в столице. Его посетил и мэр Москвы Сергей Собянин. Особое внимание он уделил национальным проектам.

Научно-технологическое, социально-экономическое развитие России - на повестке второго дня Гайдаровского форума, передает "ТВ Центр". Занятость населения, доходы, социальная поддержка. Вопросы, которые волнуют всех и каждого.

Повысить качество жизни призвана Национальная стратегия развития – 2024, закреплённая в мае прошлого года соответствующим указом президента. В приоритете - 12 национальных проектов, охватывающих все сферы: от здравоохранения до цифровой экономики. В минувшие месяцы правительство должно было подготовить план реализации.

"Все почувствуют изменения качества медицинского обслуживания, потому что туда дополнительные ресурсы направляются. Я уж не говорю про экономические проекты. Это стимулирование малого и среднего предпринимательства, будут более доступны кредиты для тех, кто хочет открыть свое дело. И так далее", - заявил первый вице-премьер Антон Силуанов.

Реализация национальных проектов - это существенные инвестиции в регионы. Бюджеты некоторых субъектов только на начальном этапе получат по 500 миллионов рублей. Но за каждую копейку придётся отчитаться, отметил мэр Москвы. Сергей Собянин возглавляет рабочую группу Госсовета по вопросам реализации майского указа президента. Губернаторам приходится буквально на пальцах объяснять эффективные модели управления. Например, привлечение внебюджетных инвестиций. Москва, как и положено столице, лидер в этом направлении. Средства идут на развитие городской инфраструктуры.

"Если государство вкладывает в инфраструктуру, будет вкладывать и инвестор. Мы сделали приоритетом развитие инфраструктуры Москвы. На каждый рубль, который мы вкладываем, мы получаем три рубля инвестиций. У нас за восемь лет не было ни одного падения инвестиций. За восемь лет мы нарастили в сопоставимых цифрах 80% объема инвестиций в основной капитал", - сказал мэр Москвы Сергей Собянин.

Улучшение демографической ситуации в стране - первый тезис национальной стратегии. Задача - повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет. Большой научный совет в прошлом году изучал тему и представил демографический рейтинг регионов. Тройка лидеров с лучшими показателями: Ингушетия, Москва и Дагестан. И если на Кавказе долголетие - историческая и генетическая данность, то появление столицы в тройке эксперты связывают с высоким качеством жизни. Согласно исследованиям, мужчины-москвичи будут жить дольше всех в мире. Показатель ожидаемой продолжительности жизни - 21 год после выхода на пенсию. А это выше, чем в Гонконге, Австралии и Швейцарии.

"За ближайшие пять лет количество людей старше 60 лет в Москве увеличится на полмиллиона человек и составит около 3,4 миллиона человек. Соответственно перед нами это ставит новые задачи по развитию дополнительных институтов - социальных институтов. Мы активно в это направление начинаем двигаться для удовлетворения интересов этой категории", - заявила заместитель мэра г. Москва по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Форум продолжит работу завтра. Впереди еще более десятка дискуссий, посвященных развитию страны. Многие тезисы Гайдаровского форума часто становятся формулировками новых госпрограмм.

Павел Прокопенко. Владимир Черных, Евгений Рыбин, Александр Терентьев. "ТВ Центр".