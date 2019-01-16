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"Желтый" уровень погодной опасности объявлен в Москве в четверг

14:53
  • среда
  • 16 января 2019

17 января в столицу придут метель, снегопад и гололед

Синоптики объявили "желтый" уровень погодной опасности в четверг, 17 декабря. Ожидается сильная метель, снегопад. Из-за перепада температур на дорогах образуется наледь.

Температура воздуха поднимется до минус 1-3 градусов, порывы ветра составят 12-17 метров в секунду. В пятницу, 18 января, потеплеет до плюс трех, но также будет очень ветрено, об этом TVC.RU сообщили в Гидрометцентре России.

Морозы вернутся на Крещение. 19 января столбик термометра опустится до минус шести градусов мороза. На дорогах появится сильная гололедица.  

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