"Желтый" уровень погодной опасности объявлен в Москве в четверг

17 января в столицу придут метель, снегопад и гололед

Синоптики объявили "желтый" уровень погодной опасности в четверг, 17 декабря. Ожидается сильная метель, снегопад. Из-за перепада температур на дорогах образуется наледь.

Температура воздуха поднимется до минус 1-3 градусов, порывы ветра составят 12-17 метров в секунду. В пятницу, 18 января, потеплеет до плюс трех, но также будет очень ветрено, об этом TVC.RU сообщили в Гидрометцентре России.

Морозы вернутся на Крещение. 19 января столбик термометра опустится до минус шести градусов мороза. На дорогах появится сильная гололедица.