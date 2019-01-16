Число врачей в столице подсчитали некорректно – глава КСП Москвы

В Контрольно-счетной палате Москвы не учли федеральные и ведомственные клиники

Председатель Контрольно-счетной палаты Москвы Виктор Двуреченских подтвердил данные столичного Департамента здравоохранения об обеспеченности столицы врачами. Он признал, что ведомство допустило некорректность в подсчетах числа специалистов в городе.

"Она связана с тем, что мы не считали федеральные и ведомственные клиники. Если их считать, то показатель меняется значительно. В этом случае помощь оказывается нескольким сотням тысяч москвичей, а количество врачей даже превышает норму", - сказал Двуреченских в интервью "Аргументам и фактам".

В подсчетах КСП использовали данные федерального статистического наблюдения за 2017 год. Аналогичных сведений по прошлому году пока нет. Они появятся не ранее конца I квартала текущего года, уточнил Двуреченских.