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Число врачей в столице подсчитали некорректно – глава КСП Москвы

14:44
  • среда
  • 16 января 2019

В Контрольно-счетной палате Москвы не учли федеральные и ведомственные клиники

Председатель Контрольно-счетной палаты Москвы Виктор Двуреченских подтвердил данные столичного Департамента здравоохранения об обеспеченности столицы врачами. Он признал, что ведомство допустило некорректность в подсчетах числа специалистов в городе. 

"Она связана с тем, что мы не считали федеральные и ведомственные клиники. Если их считать, то показатель меняется значительно. В этом случае помощь оказывается нескольким сотням тысяч москвичей, а количество врачей даже превышает норму", - сказал Двуреченских в интервью "Аргументам и фактам".

В подсчетах КСП использовали данные федерального статистического наблюдения за 2017 год. Аналогичных сведений по прошлому году пока нет. Они появятся не ранее конца I квартала текущего года, уточнил Двуреченских.

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