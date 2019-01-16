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Названа опасность отказа от профессий продавца и водителя

15:17
  • среда
  • 16 января 2019

Они могут исчезнуть через 10-15 лет

Глава Представительства Университета Сингулярности в Москве Евгений Кузнецов заявил о том, что профессии продавца и водителя могут исчезнуть в ближайшем будущем. Это связано с применением новых технологий и робототехнических средств.
Названы профессии, которые исчезнут в ближайшем будущем

"Но в целом тренд звучит таким образом, что под возможное вытеснение роботами попадают большей частью профессии, связанные со средним уровнем квалификации, и при этом достаточно узкой специализации. То есть там, где человек применяет какой-то простой, но достаточно специфический навык", - сказал Кузнецов в эфире телеканала "Культура".

Российский изобретатель и робототехник Владимир Белый считает, что скорый переход к работе роботов может привести к некоторым негативным последствиям. "Такие профессии сейчас есть по причине того, что людям необходима социализация населения, чтобы без дела не ходили и не оставались без средств к существованию. Быстрый переход к замене роботами сразу приведет к достаточно серьезным последствиям. Думаю, это произойдет через 10-15 лет", - сказал Белый ТВЦ.RU.

Эксперт утверждает, что исчезнуть могут и другие профессии. В первую очередь речь идет об опасных и трудных видах деятельности.

"Многие профессии будут просто по-другому называться. У людей появится квалификация, они пойдут переучиваться, и соответственно, после этого уже будут по-другому называться. Те профессии, которые необходимо будет заменить, связаны с опасной, трудной или монотонной работой. Первыми заменят, скорее всего, охранные профессии, спасателей, космонавтов, которые выходят в открытый космос, нефтяные профессии, например, те, которые связаны с бурением и работой в подводных толщах", - заключил Владимир Белый.

Однако до замены водителей еще далеко, несмотря на имеющиеся предпосылки, сказал робототехник. С продавцами другая ситуация.

"Уже есть те магазины, где необходимость в продавцах отпала, то есть можно просто зайти, самому взять товар и выйти, оплатив покупку через специальный аппарат. Такие есть в Корее и Китае", - подчеркнул изобретатель.

По его словам, россияне могут не сразу принять новшества. "Конечно, в России другая ментальность, люди по-другому здесь воспитаны и ко всему новому очень недоверчиво относятся. В то же время у нас иногда применяются технологии, которые в мире только начинают появляться, например, сеть 5G. Мы одними из первых получили самый быстрый мобильный интернет в мире. В свое время мы сразу начали переходить на новое оборудование, пока другие "сидели" на старых стандартах", - отметил Белый.

Кроме того, робототехник составил список профессий, которые могут исчезнуть или сократиться в будущем. "У меня был целый список того, какие профессии появятся, а какие уйдут. В этом списке много профессий, которые сейчас более или менее актуальны. Например, преподаватели дополнятся роботами. Какие-то первоначальные знания можно будет получить за счет тестового опроса роботом, а потом уже с вами будет заниматься преподаватель. То же самое с кондукторами, нет смысла иметь в этой сфере специального человека, можно просто пройти через турникет. В нескольких странах уже полностью заменили грузчиков в аэропортах, к примеру, в аэропорту Кеннеди (США). Там очень мощная система логистики, которая позволяет автоматически просвечивать чемодан и отправлять его, куда нужно", - подытожил Владимир Белый.

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