Стали известны подробности покушения на Путина

Появилась информация о личности боевика и его мотивах

Боевик, который готовил покушение на Владимира Путина в Сербии, планировал совершить нападение в день визита российского лидера в Белград 17 января. Предположительно, это 21-летний сторонник запрещенной в России организации "Исламское государство" (ИГ) Армин Алибашич.

Спецслужбам показался подозрительным его рюкзак и, как оказалось, не зря. В нем была найдена винтовка с оптическим прицелом. В доме экстремиста прошли обыски, в ходе которых был изъят целый арсенал оружия и компонентов для создания взрывчатки. Также была обнаружена символика ИГ.

По данным сербских СМИ, Алибашевич — бошняк, это южнославянский народ, который преимущественно распространен в Боснии и Герцеговине. Журналист Велько Миланкович назвал задержанного "очень странным".

"Похоже, собрать бомбу и довезти ее до Белграда (около 300 километров) он уже не успевал. Если до этого не смастерил другое взрывное устройство и не передал кому-то", - приводит его слова "Комсомольская правда".

В Сербии убеждены, что Путин является мишенью боевиков из-за войны, которую Россия ведет с международным терроризмом. Между тем, по данным Белграда, у местных силовиков есть серьезный опыт противодействия террористической угрозе.

В интервью режиссеру Оливеру Стоуну президент России ранее рассказал, что полностью доверяет своей личной охране.