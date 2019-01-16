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Меган Маркл морит голодом лысеющего принца Гарри

15:39
  • среда
  • 16 января 2019

Наследник британского престола избавился от вредных привычек

Принц Гарри решил отказаться от вредных привычек, занялся спортом и медитацией. Наследник британского престола стал выглядеть стройнее и свежее.

Положительное влияние на него оказала его беременная супруга Меган Маркл. Герцогиня убедила мужа отказаться от мяса, кофе и алкоголя в пользу минеральной воды, овощей и фруктов. Во время визита в Беркенхед (Великобритания) принц рассказал буддийскому монаху Келсангу Сонату, что всерьез увлекся медитацией.

"Меган показала ему другой образ жизни. И он стал его фанатом", - рассказал друг Гарри изданию The Sun.

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