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Самые красивые женщины в мире живут не в России

15:45
  • среда
  • 16 января 2019

Названа страна с самыми яркими представительницами прекрасной половины человечества

Специалисты портала Missology, назвали Венсеуэлу государством, в котором живут самые красивые женщины на планете. Рейтинг был составлен на основе достижений девушек в международных конкурсах.

Представительницы этой южноамериканской страны чаще других занимали высокие места. В частности, "Мисс Интернешнл" в 2018 году стала Мария Веласко Гарсия. Кроме того, Стефани Гутьеррес заняла второе место на конкурсе "Мисс Вселенная". Также высокие позиции занимали участницы конкурсов "Мисс мира", "Мисс Супранешнл" и "Мисс Земля".

Вторыми в этом списке оказались филиппинки. Во многом, это благодаря тому, что титул "Мисс Вселенная 2018" завоевала представительница этой страны Катриона Грэй. В пятерку вошли и представительницы Мексики, Южной Африки, а также Вьетнама. В десятке оказались девушки из США, Таиланда, Пуэрто-Рико, Колумбии и Индонезии, говорится на сайте.

Считается, что одной из стран, в которой живут самые красивые женщины мира, является Россия. Однако в этом рейтинге наша страна не попала даже в топ-20. Но это удалось сделать Белоруссии. Красавицы оттуда расположились на 18-й строчке списка.

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