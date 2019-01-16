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Чубайс упрекнул россиян в расточительстве

15:54
  • среда
  • 16 января 2019

Глава Роснано предложил два болезненных способа повысить энергоэффективность

Россия является одной из самых расточительных стран мира с точки зрения эффективности использования энергии. Решить эту проблему можно, но сложно из-за отсутствия экономического роста и бедности страны, заявил глава Роснано Анатолий Чубайс.

Для этого необходимо ввести социальную норму электропотребления – богаты платят больше, бедные остаются на том же самом уровне.

"Очень болезненная мера. Конечно же, не понравится тем, кому придется больше платить. Никакого другого способа выбраться из ситуации не существует", - цитирует Чубайса РИА Новости.

Второй болезненный способ – запреты. "Существует ряд решений, основанных на лобовых запретах в соответствии с лучшими мировыми практиками", – добавил глава Роснано.

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