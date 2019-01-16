Испугавшегося за льготы Зубкова отлучили от спорта

Эта участь постигла и трех действующих российских бобслеистов

Президент Федерации бобслея России Александр Зубков дисквалифицирован до 18 декабря 2020 года. Причина в нарушении антидопинговых правил на Олимпиады в Сочи.

Кроме того, до 12 декабря 2020-го спортом не смогут заниматься российские бобслеисты Александр Касьянов, Ильвир Хузин и Алексей Пушкарев. Это первое нарушение антидопинговых правил спортсменами, а значит, срок их дисквалификации составит два года со дня их предварительного отстранения. Это 13 декабря 2018 года.

При этом Зубков не сможет заниматься обязанностями президента Федерации, так как дисквалификация включает в себя отстранение не только от спортивной, но и от административной деятельности, сообщает ТАСС.

Кроме того, у спортсменов аннулируются все результаты, которые были показаны на соревнованиях, начиная с февраля 2014 года. Спортсмены могут оспорить это решение в Спортивном арбитражном суде (CAS).

"Я еще не видел решения. Что касается апелляции, то сначала мне и моему адвокату надо ознакомиться с документами, и после этого примем решение", - отметил сам Зубков.

Между тем, ранее адвокат Зубкова Артем Пацев рассказал, что его клиент очень не хочет терять статус олимпийского чемпиона. Об этом сообщал "Спорт-Экспресс". По его словам, в российском законодательстве предусмотрены льготы для тех, кто является победителем или призером Олимпиады.

"Для того чтобы они действовали, Зубков и должен считаться не совершавшим антидопинговые нарушения во время Олимпиады в Сочи", - подчеркнул Пацев. При этом юрист отметил, что решение CAS о лишении бывшего бобслеиста статуса олимпийского чемпиона не подлежит применению на территории России.