Татьяну Навку поздравляют с беременностью

В Instagram попали первые снимки

Экс-фигуристка Татьяна Навка выложила на своей странице в социальной сети фотографии, которые взбудоражили ее поклонников. На фото заметно, что спортсменка набрала вес.

"Лучший изгиб в теле женщины — это ее улыбка! (с) Боб Марли", - подписала фото Навка.

Подписчики посчитали, что Татьяна ждет ребенка, а снимками намекает на свою беременность. Некоторые из них отметили, что все дело в платье, которое неудачно подобрала бывшая фигуристка. Свободного фасона платье в пол совсем не обтягивает фигуру, однако на животе смотрится сильно натянутым.

"Вы в интересном положении или это платье так искажает вашу фигуру? ", "Я думала, живот беременной женщины", "Танечка, не ваша вещь!!! Вы клевая, но в этом сарафане… Не ваш он", "Такое впечатление, что беременна", "Опять будет рожать?", - прокомментировали подписчики.

Некоторые фанаты поздравили Навку с беременностью. Сейчас она отдыхает на Мальдивах.