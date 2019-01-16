В Москве таксист обстрелял своих пассажиров

В Москве задержали водителя, обстрелявшего молодую пару из пистолета

В столице полиция задержала 48-летнего таксиста, который открыл из травматического пистолета стрельбу по молодой паре, которая договорилась с ним о поездке.

Инцидент произошел на Осеннем бульваре около торгового центра. Между 29-летним москвичом и водителем возникла словесная перепалка. Мужчина отъехал от пары на небольшое расстояние, после чего несколько раз в них выстрелил.

Потерпевшие успели отбежать, никто не пострадал. Полиция задержала стрелявшего. "Установлено, что злоумышленник производил выстрелы из травматического пистолета, на которое у него имеются разрешительные документы", - сообщили АГН "Москва" в пресс-службе УВД по ЗАО ГУ МВД России по столице.

Таксист отпущен под подписку о невыезде. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство".