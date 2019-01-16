Появилось видео взрыва моста в Нью-Йорке

Упавшие в Гудзон части сооружения будут извлечены и утилизированы

В Нью-Йорке восточная часть старого моста Tappan Zee оказалась разрушена в результате контролируемого взрыва. За событием наблюдали около 200 человек.

Один из них запечатлел на видеокамеру, как именно происходило уничтожение части сооружения. Изначально его собирались разобрать по частям при помощи подъемных кранов. Считалось, что взрыв может навредить атлантическому осетру, а также другим морским обитателям.

Тем не менее, компания Tappan Zee Constructors, которая занялась демонтажем, отметила, что подрыв сооружения – единственный приемлемый вариант. В противном случае, возникала бы угроза для рабочих, сообщает New York Post.

Мост был открыт в декабре 1955 года. В 2017-м заработало движение по новому вантовому мосту через Гудзон. Его стоимость составила четыре миллиарда долларов.