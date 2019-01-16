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Самая нищая страна Европы: в Раде назвали истинное место Украины

17:17
  • среда
  • 16 января 2019

Депутат Верховной Рады назвал 2019 год "годом политического популизма"

По данным Всемирного банка, Украина стала самой бедной страной Европы. Об этом ходе заседания Рады рассказал народный депутат Александр Долженков.

"Говорят про армию, про язык, про религию. А про экономику ни одна фракция не говорит", – сказал парламентарий, охарактеризовав наступивший год "годом политического популизма".

По словам Долженкова, Киев продолжит грабить народ. "Нас ждёт повышение до 80% цен на природный газ, что приведёт к росту тарифов на отопление, тёплую и холодную воду. Если в 2014 году тариф на электричество составлял 33 копейки, сейчас – 1 гривна 70 копеек", - приводит слова парламентария "ПолитНавигатор".

Ранее лидер общественного движения "Украинский выбор — право народа" Виктор Медведчук заявил, что в стране с 2013 года более чем в два раза сократились пенсии и размер прожиточного минимума.

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