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Депутатов Госдумы вразумят с божьей помощью

17:18
  • среда
  • 16 января 2019

Они намерены вернуть рекламу пива на телевидение

Иеромонах Димитрий Першин обратился к россиянам с просьбой помолиться за депутатов Госдумы, которые собираются принять новый закон. Нормативный акт разрешит рекламировать пиво во время трансляций спортивных мероприятий.

Священник осудил депутатов за то, что они собирались принять такой законопроект именно накануне Крещения. "Мне кажется, позор нашей современности в том, что Госдума вот именно в эти дни собиралась принять во втором чтении закон о том, чтобы вернуть рекламу пива на телеканалы - это совершенно ничего общего не имеет ни с проблемами нашей демографии, ни со здоровьем нации в целом, ни с праздником Крещения. Поэтому я думаю, что, если мы придем в храм на службу и войдем в эти купели, уместно будет помолиться, чтобы Господь вразумил наших депутатов отклонить этот очень странный закон, легализующий, в общем, то, с чем мы как-то сумели несколько лет назад справиться - пивным алкоголизмом", - приводит слова Першина Агентство "Москва".

Кроме того, он призвал православных не употреблять спиртное во время празднования Крещения.

Госдума приняла в первом чтении упомянутый законопроект, однако до второго так и не дошло. Совет Госдумы отменил рассмотрение закона, назначенное на 15 января. Проект отправили на доработку без указания срока.

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