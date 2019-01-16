Московские детские сады превратили в крематории

Недоразумение произошло в Google Maps

На картах сервиса Google обнаружилась странная ошибка. При вводе в поисковой строке "крематорий" отображаются детские сады столицы. Всего более 15 адресов.

В чем причина сбоя до сих пор неизвестно. Ошибка пока не устранена. В российском офисе Google над проблемой работают.

"Мы знаем об этой ситуации и работаем, чтобы ее исправить", - цитирует сообщение компании Агентство "Москва".

По данным карт интернет-компании, по адресу: 2-й Павловский переулок, 18, находится "Крематорий живых русских детей № 1234", пишет "Вечерняя Москва".

Москвич Андрей Егоров написал пост в Живом Журнале с жалобой на Google. "Проблема заключается в том, что на картах Москвы многие детские сады, в том числе и тот, куда ходит мой ребенок, обозначены в качестве "детских крематориев". Обнаружилось это на ночь глядя, когда Google выдал запрос: "Вы были в детском крематории? Расскажите, как там". У жены случилась натуральная истерика. А вдруг кто-то хочет сжечь детей? И даже стало плохо. Пила сердечное", - поделился он.

Егоров добавил, что обратится в суд с иском к компании на сумму 10 миллионов рублей.