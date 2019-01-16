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В Москве задержали главу производителя популярной водки

18:03
  • среда
  • 16 января 2019

Он уволился в роковой день

Гендиректор "Алкогольной сибирской группы" (АСГ) Игорь Савельев задержан в столице по подозрению в мошенничестве. Это произошло 15 января в московском офисе.

Задержание в рамках возбужденного уголовного дела не связано с деятельностью компании. Как отметил владелец АСГ Андрей Стрелец, она продолжает работать в штатном режиме.

Между тем, РБК сообщает, что Игорь Савельев уволился с поста гендиректора АСГ в день задержания. Как рассказали в компании, сосредоточиться на работе ему не позволят "личные обстоятельства". Его место заняла действующий финансовый директор Елена Тябутова.

Савельев возглавлял компанию с октября 2015 года. АСГ - один из главных производителей водки в стране. Большой популярностью в России пользуется продукция под марками "Хаски", "Пять озер", "Сиббитер" и "Белая березка".

В конце декабря прошлого года в сети алкогольных магазинов "Красное и Белое" прошли обыски. Сотрудники ФСБ, Федеральной налоговой службы, Росалкогольрегулирования и ОМОН пришли на склады и в офис. Специалисты изъяли образцы продукции на складе компании. Позднее стало известно, что обыски связаны с уголовным делом о налоговом преступлении.

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