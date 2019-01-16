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"Хочу кровать!": Настя Рыбка рассказала о тайской тюрьме

17:56
  • среда
  • 16 января 2019

Анастасия Вашукевич дала большое интервью

Настя Рыбка (настоящее имя Анастасия Вашукевич) рассказала, что многому научилась в тайской тюрьме. "Надеюсь, что найду возможность и будет желание написать обо всем этом", сказал она, добавив, что сейчас хочет только отоспаться.

"Я хочу кровать. Я очень хочу кровать! Я спала на полу десять месяцев", - призналась девушка.

Вашукевич также рассказала об ощущениях после суда. "Я в полном… как бы это сказать… Трудно приходят на ум цензурные определения, честно говоря… Это сложно объяснить обычными словами", - приводит ее слова РИА Новости.

Рыбка и Лесли были задержаны тайской полицией в феврале прошлого года. Их обвинили в организации нелегального тренинга и нарушении трудового законодательства страны. Накануне суд в Паттайе приговорил ее к условному сроку и фактическому заключению, которое равно уже отбытому сроку в следственном изоляторе.

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Анастасия Вашукевич
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