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Собянин вручил премии лучшим журналистам Москвы

18:09
  • среда
  • 16 января 2019

Награду получила корреспондент "ТВ Центра" Юлия Богоманшина

Корреспондент "ТВ Центра" Юлия Богоманшина удостоена премии города Москвы в области журналистики за 2018 год. Церемония вручения прошла в Белом зале столичной мэрии.

Наша коллега получила награду за многолетнюю журналистскую деятельность по освещению социально-экономической и культурной жизни Москвы.

Сергей Собянин, вручая награду, отметил, что прошедший год был насыщен событиями и информационными поводами.

"Это и президентские выборы, и выборы мэра, чемпионат мира по футболу, новое количество различных объектов в городе. Было о чем рассказать, было о чем написать. Я надеюсь, что и этот год будет насыщенным на различные события. Нас ждет веселая активная кампания в Мосгордуму. Это самые конкурентные, пожалуй, выборы. СМИ не останутся в стороне. По-прежнему будем активно работать в городе, благоустраивать его, строить новые станции метро, дороги", - сказал мэр.

Кроме того, премии получили ведущий программы "Вести-Москва" Михаил Зеленский, главный продюсер "Москва 24" Алексей Вершинин, специальный корреспондент Первого канала Илья Костин, корреспондент НТВ Иван Трушкин и другие.

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Собянин вручил премии лучшим журналистам Москвы
Собянин вручил премии лучшим журналистам Москвы
Корреспондент "ТВ Центра" Юлия Богоманшина
Корреспондент "ТВ Центра" Юлия Богоманшина
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