Россия узнала о связях США с террористами

Информация оказалась в распоряжении МИД России

В МИД России рассказали о новых доказательствах связи Вашингтона с "Исламским государством" (организация запрещена на территории России – прим. ред.). По данным ведомства, американские военные могли захватить тюрьму с террористами, пытаясь скрыть информацию о спонсорах боевиков.

Речь идет о вылазке американского спецназа по захвату одной из талибских тюрем летом 2018 года. В ней содержались боевики ИГ. "Такой интерес к игиловцам наводит на мысль, не пытались ли США, предприняв такую акцию, не допустить утечки информации, которую упомянутые боевики ИГИЛ могли сообщить относительно своих реальных спонсоров", - говорится в сообщении на сайте министерства.

Ранее Трамп призвал остановить бесконечные войны и объявил о начале вывода американских войск из Сирии. По данным источников в Пентагоне, выводятся в первую очередь техника, а военнослужащие остаются. Сейчас их в Сирии порядка двух тысяч.