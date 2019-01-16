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Путин призвал министров поработать

19:47
  • среда
  • 16 января 2019

Повышение качества жизни жизни россиян должно выражаться не в цифрах, а реальных делах

Президент России ждёт от министров результативной работы и будет в ежеквартально контролировать выполнение всех поставленных перед ними задач. Владимир Путин заявил об этом, открывая первое в новом году совещание с членами правительства, передает "ТВ Центр".

Глава государства напомнил, что намеченные несколько лет назад цели - достижение высоких темпов роста экономики с качественным обновлением её структуры, - были конкретизированы по различным направлениям и оформлены в виде национальных проектов.

2019 год, по словам Владимира Путина, станет одним из ключевых этапов в реализации утверждённых программ. Правительству предстоит подвести итоги в выполнении планов по росту производительности труда, увеличению несырьевого экспорта, решению социальных задач.

"Я напомню простую истину: главная наша задача - это повышение качества жизни наших людей, граждан Российской Федерации. Эти результаты должны будут выражаться не в цифрах и в отчётах, а в реальных делах и в восприятии людьми того, что сделано на самом деле. Я вас призываю к тому, чтобы мы в начавшемся 2019 году перешли к реальной, практической работе с достижением тех практических результатов, которые мы сами считаем важнейшими для страны", - заявил Путин.

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