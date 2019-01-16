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В сирийском ресторане подорвали американских военных

20:14
  • среда
  • 16 января 2019

Район теракта в Манбидже патрулируют истребители

Не менее 15 человек погибли и ещё 20 пострадали в результате теракта в сирийском Манбидже. Среди жертв - четыре американских военнослужащих. Трое были ранены. Все остальные - местные жители, передает "ТВ Центр".

Смертник привёл в действие взрывное устройство в ресторане, расположенном в самом центре города. В здании в тот момент находилось много людей - в том числе военные из патруля международной коалиции во главе с США. Ответственность за произошедшее уже взяла на себя запрещённая в нашей стране террористическая группировка "Исламское государство".

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