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ПАСЕ останется без российских денег

20:11
  • среда
  • 16 января 2019

Организация отошла от принципов демократии, поэтому работа с ней лишена смысла

Государственная Дума предложит не направлять делегацию России на сессию Парламентской ассамблеи Совета Европы и не платить ежегодный взнос в эту организацию.

Такое решение принял Совет Думы, передает "ТВ Центр". По словам председателя палаты Вячеслава Володина, ПАСЕ отошла от принципов демократии, игнорирует основные нормы работы парламентских структур, поэтому взаимодействие с ней лишено практического смысла.

"Считаем правильным не уплачивать взнос в Совет Европы в этом году, потому что наша делегация не имеет возможности быть полноценно представленной и представлять интересы наших граждан. Решение, которое мы предложили на заседание депутатам Государственной Думы, исключительно в интересах граждан нашей страны", - сказал Володин.

В 2014 году российская делегация после событий на Украине была лишена права голоса в ПАСЕ, после чего наша страна заявила об отказе от работы на таких условиях.

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