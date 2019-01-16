Радикалы захватили храм УПЦ в Черниговской области

Националисты производят очередной захват церкви на Украине

Президент Украины в среду привёз томос об автокефалии в Борисполь. Пётр Порошенко уже посетил несколько городов с целью убедить граждан присоединиться к раскольникам. Глава государства продолжает утверждать, что объединение верующих в стране проходит исключительно на добровольных началах, передает "ТВ Центр".

Однако факты говорят об обратном. В среду в УПЦ пожаловались на то, что местные власти запугивают представителей Запорожской епархии. А в Черниговской области раскольники пришли захватывать храм в сопровождении активистов запрещенной в России экстремистской организации "Сич".

При этом вызванные навести порядок полицейские предпочли не вмешиваться и лишь наблюдали за ситуацией со стороны. В Сумах неизвестные осквернили Спасо-Преображенский кафедральный собор. Забор памятника архитектуры теперь уродует провокационная надпись.