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Радикалы захватили храм УПЦ в Черниговской области

20:12
  • среда
  • 16 января 2019

Националисты производят очередной захват церкви на Украине

Президент Украины в среду привёз томос об автокефалии в Борисполь. Пётр Порошенко уже посетил несколько городов с целью убедить граждан присоединиться к раскольникам. Глава государства продолжает утверждать, что объединение верующих в стране проходит исключительно на добровольных началах, передает "ТВ Центр".

Однако факты говорят об обратном. В среду в УПЦ пожаловались на то, что местные власти запугивают представителей Запорожской епархии. А в Черниговской области раскольники пришли захватывать храм в сопровождении активистов запрещенной в России экстремистской организации "Сич".

При этом вызванные навести порядок полицейские предпочли не вмешиваться и лишь наблюдали за ситуацией со стороны. В Сумах неизвестные осквернили Спасо-Преображенский кафедральный собор. Забор памятника архитектуры теперь уродует провокационная надпись.

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