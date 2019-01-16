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США назвали дату выхода из ДРСМД

19:31
  • среда
  • 16 января 2019

До этого времени Москва должна успеть удовлетворить Вашингтон

Процесс выхода США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) начнется 2 февраля. Об этом рассказала заместитель главы Госдепа по контролю над вооружениями и международной безопасности Андреа Томпсон.

В Брюсселе она пожаловалась на то, что во время переговоров России и США по этому вопросу прорыва не было достигнуто. Кроме того, она вновь заявила о вине России в нарушении ДРСМД. Таким образом, если Москва за это время не предоставит доказательства выполнения договора, Вашингтон выйдет из него, сообщает ТАСС.

Консультации российской и американской сторон состоялись в Женеве накануне, 15 января. Россию представлял заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков. По его словам, Вашингтон отказался конструктивно воспринимать все предложения России по этой проблеме.

В октябре президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон выйдет из ДРСМД, который был подписан в 1987 году Михаилом Горбачевым и Рональдом Рейганом. Американский лидер считает, что Россия не соблюдает условия документа. В частности, это касается ракетного комплекса 9М729. В Москве утверждают, что он соответствует положениям ДРСМД.

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