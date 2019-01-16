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Назван главный претендент на участие в "Евровидении" от России

20:21
  • среда
  • 16 января 2019

Это не Киркоров

На международный песенный конкурс "Евровидение" от России, скорее всего, поедет певец Сергей Лазарев. Об этом рассказал источник, близкий к российской делегации на конкурсе.

"Сергей Лазарев является основным претендентом на участие в "Евровидении" от России, но телеканал рассматривает и другие кандидатуры", - отметил он. Как сообщает ТАСС, собеседник агентства имел ввиду телеканал "Россия-1".

Ранее в качестве главного кандидата на поездку в Израиль для участия в конкурсе называли Филиппа Киркорова. Ряд экспертов негативно воспринял информацию об участия короля российской эстрады в соревновании европейских певцов.

Между тем, музыкальный критик Артур Гаспарян отмечал в разговоре с ТВЦ.ru, что Лазарев может поехать на конкурс еще раз. Таким образом, он мог бы последовать примеру Димы Билана, который победил на "Евровидении" со второй попытки.

Сергей Лазарев уже принимал участие в "Евровидении". Это произошло в 2016 году. С песней You Are the Only One он занял третье место. Победу тогда одержала представительница Украины Джамала с песней "1944".

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